Mis on SUIEET (SUIEET)

Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUIEET (SUIEET) kohta Kui palju on SUIEET (SUIEET) tänapäeval väärt? Reaalajas SUIEET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUIEET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUIEET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SUIEET turukapitalisatsioon? SUIEET turukapitalisatsioon on $ 19.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUIEET ringlev varu? SUIEET ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIEET (ATH) hind? SUIEET saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SUIEET madalaim (ATL) hind? SUIEET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SUIEET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUIEET kauplemismaht on -- USD . Kas SUIEET sel aastal kõrgemale ka suundub? SUIEET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIEET hinna ennustust

