SUIDeFAI by SuiAI (SUID) teave SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.

DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.

Ametlik veebisait: https://suidef.ai Valge raamat: https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUIDeFAI by SuiAI (SUID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.46K $ 20.46K $ 20.46K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.46K $ 20.46K $ 20.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00174686 $ 0.00174686 $ 0.00174686 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SUIDeFAI by SuiAI (SUID) hinna kohta

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUID tokeni tokenoomikat, avastage SUID tokeni reaalajas hinda!

SUID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUID võiks suunduda? Meie SUID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUID tokeni hinna ennustust kohe!

