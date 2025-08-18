Mis on SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

Üksuse SUIDeFAI by SuiAI (SUID) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUIDeFAI by SuiAI (SUID) kohta Kui palju on SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tänapäeval väärt? Reaalajas SUID hind USD on 0.00002083 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUID/USD hind? $ 0.00002083 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SUIDeFAI by SuiAI turukapitalisatsioon? SUID turukapitalisatsioon on $ 20.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUID ringlev varu? SUID ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUID (ATH) hind? SUID saavutab ATH hinna summas 0.00174686 USD . Mis oli kõigi aegade SUID madalaim (ATL) hind? SUID nägi ATL hinda summas 0.00000246 USD . Milline on SUID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUID kauplemismaht on -- USD . Kas SUID sel aastal kõrgemale ka suundub? SUID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUID hinna ennustust

