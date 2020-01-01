SUIBoxer (SBOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUIBoxer (SBOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

What is the project about? MemeCoin What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It's a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let's howl together as we ride the meme coin wave to the moon! History of your project. What's next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say "fuck off " to Sui main net Ametlik veebisait: https://www.suiboxer.xyz/

SUIBoxer (SBOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUIBoxer (SBOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 210,000.00T $ 210,000.00T $ 210,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 190.16K $ 190.16K $ 190.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SUIBoxer (SBOX) hinna kohta

SUIBoxer (SBOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUIBoxer (SBOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBOX tokeni tokenoomikat, avastage SBOX tokeni reaalajas hinda!

SBOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBOX võiks suunduda? Meie SBOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SBOX tokeni hinna ennustust kohe!

