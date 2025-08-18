Mis on Suiba Inu (SUIB)

Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Suiba Inu (SUIB) allikas Ametlik veebisait

Suiba Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Suiba Inu (SUIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Suiba Inu (SUIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Suiba Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Suiba Inu hinna ennustust kohe!

SUIB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Suiba Inu (SUIB) tokenoomika

Suiba Inu (SUIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Suiba Inu (SUIB) kohta Kui palju on Suiba Inu (SUIB) tänapäeval väärt? Reaalajas SUIB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUIB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUIB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Suiba Inu turukapitalisatsioon? SUIB turukapitalisatsioon on $ 118.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUIB ringlev varu? SUIB ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUIB (ATH) hind? SUIB saavutab ATH hinna summas 0.00467352 USD . Mis oli kõigi aegade SUIB madalaim (ATL) hind? SUIB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SUIB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUIB kauplemismaht on -- USD . Kas SUIB sel aastal kõrgemale ka suundub? SUIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUIB hinna ennustust

Suiba Inu (SUIB) Olulised valdkonna uudised