Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment. Ametlik veebisait: https://suiuniverse.com

Sui Universe (SU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sui Universe (SU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.87K $ 11.87K $ 11.87K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.23K $ 12.23K $ 12.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00026084 $ 0.00026084 $ 0.00026084 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000114 $ 0.00000114 $ 0.00000114 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sui Universe (SU) hinna kohta

Sui Universe (SU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sui Universe (SU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SU tokeni tokenoomikat, avastage SU tokeni reaalajas hinda!

SU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SU võiks suunduda? Meie SU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SU tokeni hinna ennustust kohe!

