Sui Universe hind (SU)

1 SU/USD reaalajas hind:

--
----
-8.70%1D
USD
Sui Universe (SU) reaalajas hinnagraafik
Sui Universe (SU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.97%

-8.75%

-35.00%

-35.00%

Sui Universe (SU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SU muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -8.75% 24 tunni vältel -35.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sui Universe (SU) – turuteave

$ 11.68K
$ 11.68K$ 11.68K

--
----

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

9.71B
9.71B 9.71B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Sui Universe praegune turukapitalisatsioon on $ 11.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SU ringlev varu on 9.71B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.03K.

Sui Universe (SU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sui Universe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sui Universe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sui Universe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sui Universe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.75%
30 päeva$ 0-73.58%
60 päeva$ 0-85.97%
90 päeva$ 0--

Mis on Sui Universe (SU)

Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment.

Sui Universe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sui Universe (SU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sui Universe (SU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sui Universe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sui Universe hinna ennustust kohe!

SU kohalike valuutade suhtes

Sui Universe (SU) tokenoomika

Sui Universe (SU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sui Universe (SU) kohta

Kui palju on Sui Universe (SU) tänapäeval väärt?
Reaalajas SU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SU/USD hind?
Praegune hind SU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sui Universe turukapitalisatsioon?
SU turukapitalisatsioon on $ 11.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SU ringlev varu?
SU ringlev varu on 9.71B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SU (ATH) hind?
SU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SU madalaim (ATL) hind?
SU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SU kauplemismaht on -- USD.
Kas SU sel aastal kõrgemale ka suundub?
SU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.