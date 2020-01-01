SUI Plop (PLOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUI Plop (PLOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUI Plop (PLOP) teave The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network Ametlik veebisait: https://plopsui.com/ Ostke PLOP kohe!

SUI Plop (PLOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUI Plop (PLOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68.31K $ 68.31K $ 68.31K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.31K $ 68.31K $ 68.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SUI Plop (PLOP) hinna kohta

SUI Plop (PLOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUI Plop (PLOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLOP tokeni tokenoomikat, avastage PLOP tokeni reaalajas hinda!

PLOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLOP võiks suunduda? Meie PLOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLOP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!