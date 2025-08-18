Rohkem infot SUGARB

SUGARB Hinnainfo

SUGARB Valge raamat

SUGARB Ametlik veebisait

SUGARB Tokenoomika

SUGARB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SugarBlock logo

SugarBlock hind (SUGARB)

Loendis mitteolevad

1 SUGARB/USD reaalajas hind:

--
----
-2.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SugarBlock (SUGARB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:44:10 (UTC+8)

SugarBlock (SUGARB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.65%

+6.79%

+6.79%

SugarBlock (SUGARB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SUGARB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUGARBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SUGARB muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.65% 24 tunni vältel +6.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SugarBlock (SUGARB) – turuteave

$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K

--
----

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

153.40M
153.40M 153.40M

198,699,247.7448506
198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

SugarBlock praegune turukapitalisatsioon on $ 4.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUGARB ringlev varu on 153.40M, mille koguvaru on 198699247.7448506. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.58K.

SugarBlock (SUGARB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SugarBlock ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SugarBlock ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SugarBlock ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SugarBlock ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.65%
30 päeva$ 0+11.87%
60 päeva$ 0+44.78%
90 päeva$ 0--

Mis on SugarBlock (SUGARB)

A universe of all NSFW entertainment needs for the next generation of viewers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SugarBlock (SUGARB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SugarBlock hinna ennustus (USD)

Kui palju on SugarBlock (SUGARB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SugarBlock (SUGARB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SugarBlock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SugarBlock hinna ennustust kohe!

SUGARB kohalike valuutade suhtes

SugarBlock (SUGARB) tokenoomika

SugarBlock (SUGARB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUGARB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SugarBlock (SUGARB) kohta

Kui palju on SugarBlock (SUGARB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUGARB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUGARB/USD hind?
Praegune hind SUGARB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SugarBlock turukapitalisatsioon?
SUGARB turukapitalisatsioon on $ 4.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUGARB ringlev varu?
SUGARB ringlev varu on 153.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUGARB (ATH) hind?
SUGARB saavutab ATH hinna summas 2.4 USD.
Mis oli kõigi aegade SUGARB madalaim (ATL) hind?
SUGARB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SUGARB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUGARB kauplemismaht on -- USD.
Kas SUGARB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUGARB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUGARB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:44:10 (UTC+8)

SugarBlock (SUGARB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.