Suckypanther (SUCKYP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Suckypanther (SUCKYP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Suckypanther (SUCKYP) teave The sucky panther is one of the most famous 'Bad' tattoos out there that has been revisted and reinvented more times than any other bad tattoo! Join the movement! We are creating something never done before. A bad tattoo related meme coin! Recently we just concluded out volume and trend bot which allows project to get more visibility and trend all over the crypto space when it comes to volume, and now that serves as the best utility this era, bigger information coming in, we just want to keep up the momentum and let the new fall in right places🔥 Ametlik veebisait: https://suckypanthersol.com/ Ostke SUCKYP kohe!

Suckypanther (SUCKYP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Suckypanther (SUCKYP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K Koguvaru: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M Ringlev varu: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Suckypanther (SUCKYP) hinna kohta

Suckypanther (SUCKYP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Suckypanther (SUCKYP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUCKYP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUCKYP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUCKYP tokeni tokenoomikat, avastage SUCKYP tokeni reaalajas hinda!

SUCKYP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUCKYP võiks suunduda? Meie SUCKYP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUCKYP tokeni hinna ennustust kohe!

