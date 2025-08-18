Mis on Subsocial (SUB)

Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.

Üksuse Subsocial (SUB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Subsocial (SUB) tokenoomika

Subsocial (SUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Subsocial (SUB) kohta Kui palju on Subsocial (SUB) tänapäeval väärt? Reaalajas SUB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Subsocial turukapitalisatsioon? SUB turukapitalisatsioon on $ 73.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUB ringlev varu? SUB ringlev varu on 845.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUB (ATH) hind? SUB saavutab ATH hinna summas 0.0166979 USD . Mis oli kõigi aegade SUB madalaim (ATL) hind? SUB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUB kauplemismaht on -- USD . Kas SUB sel aastal kõrgemale ka suundub? SUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUB hinna ennustust

