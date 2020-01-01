Stupidcoin (STUPIDCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stupidcoin (STUPIDCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project's ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/4zUDFduzd6dWisjkrS7d7VSEw3EdrV3t7KkYPznZpump

Stupidcoin (STUPIDCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stupidcoin (STUPIDCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Koguvaru: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ringlev varu: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00364443 $ 0.00364443 $ 0.00364443 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Stupidcoin (STUPIDCOIN) hinna kohta

Stupidcoin (STUPIDCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stupidcoin (STUPIDCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STUPIDCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STUPIDCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STUPIDCOIN tokeni tokenoomikat, avastage STUPIDCOIN tokeni reaalajas hinda!

STUPIDCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STUPIDCOIN võiks suunduda? Meie STUPIDCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STUPIDCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

