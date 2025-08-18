Stupidcoin hind (STUPIDCOIN)
Stupidcoin (STUPIDCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STUPIDCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STUPIDCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00364443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on STUPIDCOIN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +3.36% 24 tunni vältel +8.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stupidcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 23.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STUPIDCOIN ringlev varu on 999.86M, mille koguvaru on 999861228.32. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.11K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Stupidcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stupidcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stupidcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stupidcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+3.36%
|30 päeva
|$ 0
|+2.72%
|60 päeva
|$ 0
|+32.67%
|90 päeva
|$ 0
|--
StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project’s ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.