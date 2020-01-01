StrongHands (SHND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StrongHands (SHND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StrongHands (SHND) teave StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Ametlik veebisait: https://www.stronghands.io/ Valge raamat: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Ostke SHND kohe!

StrongHands (SHND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StrongHands (SHND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 96.33K $ 96.33K $ 96.33K Koguvaru: $ 20.31B $ 20.31B $ 20.31B Ringlev varu: $ 20.31B $ 20.31B $ 20.31B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.33K $ 96.33K $ 96.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave StrongHands (SHND) hinna kohta

StrongHands (SHND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StrongHands (SHND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHND tokeni tokenoomikat, avastage SHND tokeni reaalajas hinda!

SHND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHND võiks suunduda? Meie SHND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHND tokeni hinna ennustust kohe!

