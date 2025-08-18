Rohkem infot ISHND

StrongHands Finance logo

StrongHands Finance hind (ISHND)

Loendis mitteolevad

1 ISHND/USD reaalajas hind:

$0.00184653
-1.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
StrongHands Finance (ISHND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:33:02 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00183116
24 h madal
$ 0.00189033
24 h kõrge

$ 0.00183116
$ 0.00189033
$ 3.79
$ 0
+0.42%

-1.95%

+3.32%

+3.32%

StrongHands Finance (ISHND) reaalajas hind on $0.00184653. Viimase 24 tunni jooksul ISHND kaubeldud madalaim $ 0.00183116 ja kõrgeim $ 0.00189033 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISHNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISHND muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel +3.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StrongHands Finance (ISHND) – turuteave

$ 26.80K
--
$ 183.45K
14.51M
99,346,969.0
StrongHands Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 26.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISHND ringlev varu on 14.51M, mille koguvaru on 99346969.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 183.45K.

StrongHands Finance (ISHND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StrongHands Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StrongHands Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0001988530.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StrongHands Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0002987857.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StrongHands Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0001922190916444786.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.95%
30 päeva$ +0.0001988530+10.77%
60 päeva$ +0.0002987857+16.18%
90 päeva$ +0.0001922190916444786+11.62%

Mis on StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StrongHands Finance (ISHND) allikas

Ametlik veebisait

StrongHands Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on StrongHands Finance (ISHND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StrongHands Finance (ISHND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StrongHands Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StrongHands Finance hinna ennustust kohe!

ISHND kohalike valuutade suhtes

StrongHands Finance (ISHND) tokenoomika

StrongHands Finance (ISHND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISHND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StrongHands Finance (ISHND) kohta

Kui palju on StrongHands Finance (ISHND) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISHND hind USD on 0.00184653 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISHND/USD hind?
Praegune hind ISHND/USD on $ 0.00184653. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StrongHands Finance turukapitalisatsioon?
ISHND turukapitalisatsioon on $ 26.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISHND ringlev varu?
ISHND ringlev varu on 14.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISHND (ATH) hind?
ISHND saavutab ATH hinna summas 3.79 USD.
Mis oli kõigi aegade ISHND madalaim (ATL) hind?
ISHND nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISHND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISHND kauplemismaht on -- USD.
Kas ISHND sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISHND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISHND hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.