Mis on StrongHands (SHND)

StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StrongHands (SHND) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

StrongHands hinna ennustus (USD)

Kui palju on StrongHands (SHND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StrongHands (SHND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StrongHands nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StrongHands hinna ennustust kohe!

SHND kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

StrongHands (SHND) tokenoomika

StrongHands (SHND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StrongHands (SHND) kohta Kui palju on StrongHands (SHND) tänapäeval väärt? Reaalajas SHND hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHND/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on StrongHands turukapitalisatsioon? SHND turukapitalisatsioon on $ 96.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHND ringlev varu? SHND ringlev varu on 20.31B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHND (ATH) hind? SHND saavutab ATH hinna summas 0.00126111 USD . Mis oli kõigi aegade SHND madalaim (ATL) hind? SHND nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHND kauplemismaht on -- USD . Kas SHND sel aastal kõrgemale ka suundub? SHND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHND hinna ennustust

StrongHands (SHND) Olulised valdkonna uudised