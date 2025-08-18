Rohkem infot STRNGR

Stronger logo

Stronger hind (STRNGR)

Loendis mitteolevad

1 STRNGR/USD reaalajas hind:

$0.413353
-6.10%1D
USD
Stronger (STRNGR) reaalajas hinnagraafik
Stronger (STRNGR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.410515
24 h madal
$ 0.442767
24 h kõrge

$ 0.410515
$ 0.442767
$ 118.84
$ 0.163375
-0.24%

-6.11%

-0.06%

-0.06%

Stronger (STRNGR) reaalajas hind on $0.413353. Viimase 24 tunni jooksul STRNGR kaubeldud madalaim $ 0.410515 ja kõrgeim $ 0.442767 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRNGRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 118.84 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.163375.

Lüliajalise tootluse osas on STRNGR muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -6.11% 24 tunni vältel -0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stronger (STRNGR) – turuteave

$ 227.12K
--
$ 4.12M
551.71K
10,000,000.0
Stronger praegune turukapitalisatsioon on $ 227.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STRNGR ringlev varu on 551.71K, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.12M.

Stronger (STRNGR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stronger ja USD hinnamuutus $ -0.026940537882244.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stronger ja USD hinnamuutus $ +0.0618067313.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stronger ja USD hinnamuutus $ +0.2137924545.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stronger ja USD hinnamuutus $ +0.13080545612888453.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.026940537882244-6.11%
30 päeva$ +0.0618067313+14.95%
60 päeva$ +0.2137924545+51.72%
90 päeva$ +0.13080545612888453+46.30%

Mis on Stronger (STRNGR)

Üksuse Stronger (STRNGR) allikas

Ametlik veebisait

Stronger hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stronger (STRNGR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stronger (STRNGR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stronger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stronger hinna ennustust kohe!

STRNGR kohalike valuutade suhtes

Stronger (STRNGR) tokenoomika

Stronger (STRNGR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRNGR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stronger (STRNGR) kohta

Kui palju on Stronger (STRNGR) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRNGR hind USD on 0.413353 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRNGR/USD hind?
Praegune hind STRNGR/USD on $ 0.413353. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stronger turukapitalisatsioon?
STRNGR turukapitalisatsioon on $ 227.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRNGR ringlev varu?
STRNGR ringlev varu on 551.71K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRNGR (ATH) hind?
STRNGR saavutab ATH hinna summas 118.84 USD.
Mis oli kõigi aegade STRNGR madalaim (ATL) hind?
STRNGR nägi ATL hinda summas 0.163375 USD.
Milline on STRNGR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRNGR kauplemismaht on -- USD.
Kas STRNGR sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRNGR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRNGR hinna ennustust.
Stronger (STRNGR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.