1 STRONG/USD reaalajas hind:

$1.69
$1.69$1.69
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Strong (STRONG) reaalajas hinnagraafik
Strong (STRONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.69
$ 1.69$ 1.69
24 h madal
$ 1.83
$ 1.83$ 1.83
24 h kõrge

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

$ 1,217.44
$ 1,217.44$ 1,217.44

$ 0.056894
$ 0.056894$ 0.056894

-0.82%

-6.29%

-1.85%

-1.85%

Strong (STRONG) reaalajas hind on $1.69. Viimase 24 tunni jooksul STRONG kaubeldud madalaim $ 1.69 ja kõrgeim $ 1.83 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,217.44 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.056894.

Lüliajalise tootluse osas on STRONG muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -6.29% 24 tunni vältel -1.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Strong (STRONG) – turuteave

$ 678.10K
$ 678.10K$ 678.10K

--
----

$ 897.01K
$ 897.01K$ 897.01K

399.82K
399.82K 399.82K

528,886.0991521602
528,886.0991521602 528,886.0991521602

Strong praegune turukapitalisatsioon on $ 678.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STRONG ringlev varu on 399.82K, mille koguvaru on 528886.0991521602. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 897.01K.

Strong (STRONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Strong ja USD hinnamuutus $ -0.11368916094539.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Strong ja USD hinnamuutus $ -0.1008235410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Strong ja USD hinnamuutus $ +0.5927683450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Strong ja USD hinnamuutus $ +0.2129898320464361.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.11368916094539-6.29%
30 päeva$ -0.1008235410-5.96%
60 päeva$ +0.5927683450+35.08%
90 päeva$ +0.2129898320464361+14.42%

Mis on Strong (STRONG)

Governance Token for StrongBlock DeFi platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Strong (STRONG) allikas

Ametlik veebisait

Strong hinna ennustus (USD)

Kui palju on Strong (STRONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Strong (STRONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Strong nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Strong hinna ennustust kohe!

STRONG kohalike valuutade suhtes

Strong (STRONG) tokenoomika

Strong (STRONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Strong (STRONG) kohta

Kui palju on Strong (STRONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRONG hind USD on 1.69 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRONG/USD hind?
Praegune hind STRONG/USD on $ 1.69. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Strong turukapitalisatsioon?
STRONG turukapitalisatsioon on $ 678.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRONG ringlev varu?
STRONG ringlev varu on 399.82K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRONG (ATH) hind?
STRONG saavutab ATH hinna summas 1,217.44 USD.
Mis oli kõigi aegade STRONG madalaim (ATL) hind?
STRONG nägi ATL hinda summas 0.056894 USD.
Milline on STRONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRONG kauplemismaht on -- USD.
Kas STRONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRONG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.