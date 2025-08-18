Mis on Strike Protocol (STPR)

Strike Protocol, developed by GLOBAL DODO ENTERTAINMENT, is a groundbreaking multiplayer adventure that mixes base-building in an open sandbox with the excitement of raiding champion bases. In this thrilling game, you'll step into the roles of either a skilled Infiltrator or a strategic Commander. Whether you're crafting challenging bases or launching daring raids on other players' creations, you're in for an epic gaming experience. The game's main currency is the STPR token. PURPOSE: Seed Sale (50E) and Launchpad Pre-sale (100E) Investors: STPR has been allocated to early investors in the Seed and Pre-sale rounds. In-game Currency: STPR is the primary currency, used alongside fiat for player transactions, covering both crypto and traditional player entry. Conversion: STPR will enable an easy transition from free or fiat-based gameplay to crypto, unlocking NFTs for players. Rewards: STPR will be awarded in daily and weekly missions as part of player rewards. Governance and Voting: STPR grants holders rights within the ecosystem and voting power over the game's future direction. Reserve & Ecosystem: STPR will be held in reserve on DEX/CEX platforms to support scaling, using a combination of ETH and liquidity. UTILITY: Innovative P2E Approach: Instead of the traditional play-to-earn model, Strike Protocol integrates crypto as an optional add-on, enhancing gameplay. Revenue Sharing: The game offers a unique financial model, providing revenue sharing instead of traditional staking locks. Cross-Platform Gaming: Strike Protocol supports cross-platform play across PC, Mac, Android, and iOS, all within one cohesive ecosystem.

Strike Protocol (STPR) tokenoomika

Strike Protocol (STPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Strike Protocol (STPR) kohta Kui palju on Strike Protocol (STPR) tänapäeval väärt? Reaalajas STPR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STPR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STPR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Strike Protocol turukapitalisatsioon? STPR turukapitalisatsioon on $ 82.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STPR ringlev varu? STPR ringlev varu on 700.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STPR (ATH) hind? STPR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade STPR madalaim (ATL) hind? STPR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STPR kauplemismaht on -- USD . Kas STPR sel aastal kõrgemale ka suundub? STPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STPR hinna ennustust

