Stride Staked TIA logo

Stride Staked TIA hind (STTIA)

Loendis mitteolevad

1 STTIA/USD reaalajas hind:

$1.99
$1.99$1.99
-5.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Stride Staked TIA (STTIA) reaalajas hinnagraafik
Stride Staked TIA (STTIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.98
$ 1.98$ 1.98
24 h madal
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
24 h kõrge

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 20.73
$ 20.73$ 20.73

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

-5.38%

-6.23%

-6.23%

Stride Staked TIA (STTIA) reaalajas hind on $1.99. Viimase 24 tunni jooksul STTIA kaubeldud madalaim $ 1.98 ja kõrgeim $ 2.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. STTIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.73 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STTIA muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -5.38% 24 tunni vältel -6.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stride Staked TIA (STTIA) – turuteave

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

1.11M
1.11M 1.11M

1,112,308.858912
1,112,308.858912 1,112,308.858912

Stride Staked TIA praegune turukapitalisatsioon on $ 2.21M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STTIA ringlev varu on 1.11M, mille koguvaru on 1112308.858912. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.21M.

Stride Staked TIA (STTIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stride Staked TIA ja USD hinnamuutus $ -0.112988260144677.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked TIA ja USD hinnamuutus $ -0.2434605800.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked TIA ja USD hinnamuutus $ +0.0893878150.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked TIA ja USD hinnamuutus $ -1.0074181609071335.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.112988260144677-5.38%
30 päeva$ -0.2434605800-12.23%
60 päeva$ +0.0893878150+4.49%
90 päeva$ -1.0074181609071335-33.60%

Mis on Stride Staked TIA (STTIA)

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

Üksuse Stride Staked TIA (STTIA) allikas

Ametlik veebisait

Stride Staked TIA hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stride Staked TIA (STTIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked TIA (STTIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride Staked TIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stride Staked TIA hinna ennustust kohe!

STTIA kohalike valuutade suhtes

Stride Staked TIA (STTIA) tokenoomika

Stride Staked TIA (STTIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STTIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked TIA (STTIA) kohta

Kui palju on Stride Staked TIA (STTIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas STTIA hind USD on 1.99 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STTIA/USD hind?
Praegune hind STTIA/USD on $ 1.99. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stride Staked TIA turukapitalisatsioon?
STTIA turukapitalisatsioon on $ 2.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STTIA ringlev varu?
STTIA ringlev varu on 1.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STTIA (ATH) hind?
STTIA saavutab ATH hinna summas 20.73 USD.
Mis oli kõigi aegade STTIA madalaim (ATL) hind?
STTIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STTIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STTIA kauplemismaht on -- USD.
Kas STTIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
STTIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STTIA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.