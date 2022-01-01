Stride Staked Stars (STSTARS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stride Staked Stars (STSTARS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stride Staked Stars (STSTARS) teave stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Ametlik veebisait: https://app.stride.zone/

Stride Staked Stars (STSTARS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stride Staked Stars (STSTARS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.60K $ 33.60K $ 33.60K Koguvaru: $ 17.48M $ 17.48M $ 17.48M Ringlev varu: $ 17.48M $ 17.48M $ 17.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.60K $ 33.60K $ 33.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.080517 $ 0.080517 $ 0.080517 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00140015 $ 0.00140015 $ 0.00140015 Praegune hind: $ 0.00192175 $ 0.00192175 $ 0.00192175 Lisateave Stride Staked Stars (STSTARS) hinna kohta

Stride Staked Stars (STSTARS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stride Staked Stars (STSTARS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STSTARS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STSTARS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STSTARS tokeni tokenoomikat, avastage STSTARS tokeni reaalajas hinda!

STSTARS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STSTARS võiks suunduda? Meie STSTARS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

