stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Kui palju on Stride Staked Stars (STSTARS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked Stars (STSTARS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Stride Staked Stars (STSTARS) tokenoomika

Stride Staked Stars (STSTARS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Stars (STSTARS) kohta Kui palju on Stride Staked Stars (STSTARS) tänapäeval väärt? Reaalajas STSTARS hind USD on 0.00188049 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STSTARS/USD hind? $ 0.00188049 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STSTARS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stride Staked Stars turukapitalisatsioon? STSTARS turukapitalisatsioon on $ 33.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STSTARS ringlev varu? STSTARS ringlev varu on 17.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STSTARS (ATH) hind? STSTARS saavutab ATH hinna summas 0.080517 USD . Mis oli kõigi aegade STSTARS madalaim (ATL) hind? STSTARS nägi ATL hinda summas 0.00140015 USD . Milline on STSTARS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STSTARS kauplemismaht on -- USD . Kas STSTARS sel aastal kõrgemale ka suundub? STSTARS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STSTARS hinna ennustust

