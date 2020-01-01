Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stride Staked Osmo (STOSMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stride Staked Osmo (STOSMO) teave The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Ametlik veebisait: https://stride.zone/ Ostke STOSMO kohe!

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stride Staked Osmo (STOSMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Koguvaru: $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M Ringlev varu: $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.229553 $ 0.229553 $ 0.229553 Lisateave Stride Staked Osmo (STOSMO) hinna kohta

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STOSMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STOSMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STOSMO tokeni tokenoomikat, avastage STOSMO tokeni reaalajas hinda!

STOSMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STOSMO võiks suunduda? Meie STOSMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STOSMO tokeni hinna ennustust kohe!

