Rohkem infot STOSMO

STOSMO Hinnainfo

STOSMO Ametlik veebisait

STOSMO Tokenoomika

STOSMO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stride Staked Osmo logo

Stride Staked Osmo hind (STOSMO)

Loendis mitteolevad

1 STOSMO/USD reaalajas hind:

$0.236943
$0.236943$0.236943
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Stride Staked Osmo (STOSMO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:59:50 (UTC+8)

Stride Staked Osmo (STOSMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.234337
$ 0.234337$ 0.234337
24 h madal
$ 0.261086
$ 0.261086$ 0.261086
24 h kõrge

$ 0.234337
$ 0.234337$ 0.234337

$ 0.261086
$ 0.261086$ 0.261086

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 0
$ 0$ 0

+0.96%

-3.99%

-9.13%

-9.13%

Stride Staked Osmo (STOSMO) reaalajas hind on $0.236939. Viimase 24 tunni jooksul STOSMO kaubeldud madalaim $ 0.234337 ja kõrgeim $ 0.261086 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOSMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STOSMO muutunud +0.96% viimase tunni jooksul, -3.99% 24 tunni vältel -9.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stride Staked Osmo (STOSMO) – turuteave

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

13.16M
13.16M 13.16M

13,161,427.851342
13,161,427.851342 13,161,427.851342

Stride Staked Osmo praegune turukapitalisatsioon on $ 3.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STOSMO ringlev varu on 13.16M, mille koguvaru on 13161427.851342. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.12M.

Stride Staked Osmo (STOSMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Osmo ja USD hinnamuutus $ -0.0098550907022397.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Osmo ja USD hinnamuutus $ -0.0218770754.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Osmo ja USD hinnamuutus $ +0.0022852766.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Osmo ja USD hinnamuutus $ -0.0939009207984635.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0098550907022397-3.99%
30 päeva$ -0.0218770754-9.23%
60 päeva$ +0.0022852766+0.96%
90 päeva$ -0.0939009207984635-28.38%

Mis on Stride Staked Osmo (STOSMO)

The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stride Staked Osmo (STOSMO) allikas

Ametlik veebisait

Stride Staked Osmo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stride Staked Osmo (STOSMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked Osmo (STOSMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride Staked Osmo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stride Staked Osmo hinna ennustust kohe!

STOSMO kohalike valuutade suhtes

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOSMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Osmo (STOSMO) kohta

Kui palju on Stride Staked Osmo (STOSMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas STOSMO hind USD on 0.236939 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STOSMO/USD hind?
Praegune hind STOSMO/USD on $ 0.236939. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stride Staked Osmo turukapitalisatsioon?
STOSMO turukapitalisatsioon on $ 3.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STOSMO ringlev varu?
STOSMO ringlev varu on 13.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOSMO (ATH) hind?
STOSMO saavutab ATH hinna summas 3.31 USD.
Mis oli kõigi aegade STOSMO madalaim (ATL) hind?
STOSMO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STOSMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STOSMO kauplemismaht on -- USD.
Kas STOSMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
STOSMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOSMO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:59:50 (UTC+8)

Stride Staked Osmo (STOSMO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.