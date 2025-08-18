Mis on Stride Staked Osmo (STOSMO)

The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stride Staked Osmo (STOSMO) allikas Ametlik veebisait

Stride Staked Osmo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stride Staked Osmo (STOSMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked Osmo (STOSMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride Staked Osmo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stride Staked Osmo hinna ennustust kohe!

STOSMO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOSMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Osmo (STOSMO) kohta Kui palju on Stride Staked Osmo (STOSMO) tänapäeval väärt? Reaalajas STOSMO hind USD on 0.236939 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STOSMO/USD hind? $ 0.236939 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STOSMO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stride Staked Osmo turukapitalisatsioon? STOSMO turukapitalisatsioon on $ 3.12M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STOSMO ringlev varu? STOSMO ringlev varu on 13.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOSMO (ATH) hind? STOSMO saavutab ATH hinna summas 3.31 USD . Mis oli kõigi aegade STOSMO madalaim (ATL) hind? STOSMO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STOSMO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STOSMO kauplemismaht on -- USD . Kas STOSMO sel aastal kõrgemale ka suundub? STOSMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOSMO hinna ennustust

Stride Staked Osmo (STOSMO) Olulised valdkonna uudised