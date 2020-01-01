Stride Staked Juno (STJUNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stride Staked Juno (STJUNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stride Staked Juno (STJUNO) teave Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Ametlik veebisait: https://www.stride.zone/

Stride Staked Juno (STJUNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stride Staked Juno (STJUNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 205.81K $ 205.81K $ 205.81K Koguvaru: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Ringlev varu: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 205.81K $ 205.81K $ 205.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.100663 $ 0.100663 $ 0.100663 Praegune hind: $ 0.119934 $ 0.119934 $ 0.119934 Lisateave Stride Staked Juno (STJUNO) hinna kohta

Stride Staked Juno (STJUNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stride Staked Juno (STJUNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STJUNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STJUNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STJUNO tokeni tokenoomikat, avastage STJUNO tokeni reaalajas hinda!

STJUNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STJUNO võiks suunduda? Meie STJUNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

