Mis on Stride Staked Juno (STJUNO)

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Üksuse Stride Staked Juno (STJUNO) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Juno (STJUNO) kohta Kui palju on Stride Staked Juno (STJUNO) tänapäeval väärt? Reaalajas STJUNO hind USD on 0.124446 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STJUNO/USD hind? $ 0.124446 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STJUNO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stride Staked Juno turukapitalisatsioon? STJUNO turukapitalisatsioon on $ 213.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STJUNO ringlev varu? STJUNO ringlev varu on 1.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STJUNO (ATH) hind? STJUNO saavutab ATH hinna summas 1.22 USD . Mis oli kõigi aegade STJUNO madalaim (ATL) hind? STJUNO nägi ATL hinda summas 0.100663 USD . Milline on STJUNO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STJUNO kauplemismaht on -- USD . Kas STJUNO sel aastal kõrgemale ka suundub? STJUNO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STJUNO hinna ennustust

