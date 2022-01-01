Stride Staked Injective (STINJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stride Staked Injective (STINJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stride Staked Injective (STINJ) teave stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.stride.zone/ Ostke STINJ kohe!

Stride Staked Injective (STINJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stride Staked Injective (STINJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 390.30K $ 390.30K $ 390.30K Koguvaru: $ 20.07K $ 20.07K $ 20.07K Ringlev varu: $ 20.07K $ 20.07K $ 20.07K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 390.30K $ 390.30K $ 390.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 62.85 $ 62.85 $ 62.85 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 19.45 $ 19.45 $ 19.45 Lisateave Stride Staked Injective (STINJ) hinna kohta

Stride Staked Injective (STINJ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stride Staked Injective (STINJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STINJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STINJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STINJ tokeni tokenoomikat, avastage STINJ tokeni reaalajas hinda!

STINJ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STINJ võiks suunduda? Meie STINJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STINJ tokeni hinna ennustust kohe!

