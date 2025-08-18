Mis on Stride Staked Injective (STINJ)

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

STINJ kohalike valuutade suhtes

Stride Staked Injective (STINJ) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Injective (STINJ) kohta Kui palju on Stride Staked Injective (STINJ) tänapäeval väärt? Reaalajas STINJ hind USD on 21.28 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STINJ/USD hind? $ 21.28 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STINJ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stride Staked Injective turukapitalisatsioon? STINJ turukapitalisatsioon on $ 423.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STINJ ringlev varu? STINJ ringlev varu on 19.91K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STINJ (ATH) hind? STINJ saavutab ATH hinna summas 62.85 USD . Mis oli kõigi aegade STINJ madalaim (ATL) hind? STINJ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STINJ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STINJ kauplemismaht on -- USD . Kas STINJ sel aastal kõrgemale ka suundub? STINJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STINJ hinna ennustust

Stride Staked Injective (STINJ) Olulised valdkonna uudised