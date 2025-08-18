Rohkem infot STDYDX

STDYDX Hinnainfo

STDYDX Ametlik veebisait

STDYDX Tokenoomika

STDYDX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Stride Staked DYDX logo

Stride Staked DYDX hind (STDYDX)

Loendis mitteolevad

1 STDYDX/USD reaalajas hind:

$0.719074
$0.719074$0.719074
-4.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Stride Staked DYDX (STDYDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:18:12 (UTC+8)

Stride Staked DYDX (STDYDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.712266
$ 0.712266$ 0.712266
24 h madal
$ 0.766245
$ 0.766245$ 0.766245
24 h kõrge

$ 0.712266
$ 0.712266$ 0.712266

$ 0.766245
$ 0.766245$ 0.766245

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.46585
$ 0.46585$ 0.46585

+0.02%

-4.30%

-2.23%

-2.23%

Stride Staked DYDX (STDYDX) reaalajas hind on $0.719074. Viimase 24 tunni jooksul STDYDX kaubeldud madalaim $ 0.712266 ja kõrgeim $ 0.766245 näitab aktiivset turu volatiivsust. STDYDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.46585.

Lüliajalise tootluse osas on STDYDX muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -4.30% 24 tunni vältel -2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stride Staked DYDX (STDYDX) – turuteave

$ 984.47K
$ 984.47K$ 984.47K

--
----

$ 984.47K
$ 984.47K$ 984.47K

1.37M
1.37M 1.37M

1,369,080.497379248
1,369,080.497379248 1,369,080.497379248

Stride Staked DYDX praegune turukapitalisatsioon on $ 984.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STDYDX ringlev varu on 1.37M, mille koguvaru on 1369080.497379248. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 984.47K.

Stride Staked DYDX (STDYDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stride Staked DYDX ja USD hinnamuutus $ -0.0323798278462732.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked DYDX ja USD hinnamuutus $ -0.0286278459.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked DYDX ja USD hinnamuutus $ +0.1906845466.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked DYDX ja USD hinnamuutus $ -0.0159948889941278.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0323798278462732-4.30%
30 päeva$ -0.0286278459-3.98%
60 päeva$ +0.1906845466+26.52%
90 päeva$ -0.0159948889941278-2.17%

Mis on Stride Staked DYDX (STDYDX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stride Staked DYDX (STDYDX) allikas

Ametlik veebisait

Stride Staked DYDX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stride Staked DYDX (STDYDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked DYDX (STDYDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride Staked DYDX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stride Staked DYDX hinna ennustust kohe!

STDYDX kohalike valuutade suhtes

Stride Staked DYDX (STDYDX) tokenoomika

Stride Staked DYDX (STDYDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STDYDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked DYDX (STDYDX) kohta

Kui palju on Stride Staked DYDX (STDYDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas STDYDX hind USD on 0.719074 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STDYDX/USD hind?
Praegune hind STDYDX/USD on $ 0.719074. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stride Staked DYDX turukapitalisatsioon?
STDYDX turukapitalisatsioon on $ 984.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STDYDX ringlev varu?
STDYDX ringlev varu on 1.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STDYDX (ATH) hind?
STDYDX saavutab ATH hinna summas 4.47 USD.
Mis oli kõigi aegade STDYDX madalaim (ATL) hind?
STDYDX nägi ATL hinda summas 0.46585 USD.
Milline on STDYDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STDYDX kauplemismaht on -- USD.
Kas STDYDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
STDYDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STDYDX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:18:12 (UTC+8)

Stride Staked DYDX (STDYDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.