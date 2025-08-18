Rohkem infot SN72

StreetVision by NATIX hind (SN72)

1 SN72/USD reaalajas hind:

$1.28
$1.28$1.28
-4.90%1D
StreetVision by NATIX (SN72) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:59:38 (UTC+8)

StreetVision by NATIX (SN72) hinna teave (USD)

$ 1.27
$ 1.37
24 h kõrge

+0.56%

-4.92%

-12.83%

-12.83%

StreetVision by NATIX (SN72) reaalajas hind on $1.28. Viimase 24 tunni jooksul SN72 kaubeldud madalaim $ 1.27 ja kõrgeim $ 1.37 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN72kõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.55 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.25.

Lüliajalise tootluse osas on SN72 muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -4.92% 24 tunni vältel -12.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StreetVision by NATIX (SN72) – turuteave

StreetVision by NATIX praegune turukapitalisatsioon on $ 2.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN72 ringlev varu on 1.85M, mille koguvaru on 1853316.10618728. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.37M.

StreetVision by NATIX (SN72) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse StreetVision by NATIX ja USD hinnamuutus $ -0.066085888216653.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse StreetVision by NATIX ja USD hinnamuutus $ -0.3607356160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse StreetVision by NATIX ja USD hinnamuutus $ -0.5616497920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse StreetVision by NATIX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.066085888216653-4.92%
30 päeva$ -0.3607356160-28.18%
60 päeva$ -0.5616497920-43.87%
90 päeva$ 0--

Mis on StreetVision by NATIX (SN72)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse StreetVision by NATIX (SN72) allikas

StreetVision by NATIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on StreetVision by NATIX (SN72) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StreetVision by NATIX (SN72) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StreetVision by NATIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StreetVision by NATIX hinna ennustust kohe!

StreetVision by NATIX (SN72) tokenoomika

StreetVision by NATIX (SN72) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN72 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StreetVision by NATIX (SN72) kohta

Kui palju on StreetVision by NATIX (SN72) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN72 hind USD on 1.28 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN72/USD hind?
Praegune hind SN72/USD on $ 1.28. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StreetVision by NATIX turukapitalisatsioon?
SN72 turukapitalisatsioon on $ 2.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN72 ringlev varu?
SN72 ringlev varu on 1.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN72 (ATH) hind?
SN72 saavutab ATH hinna summas 3.55 USD.
Mis oli kõigi aegade SN72 madalaim (ATL) hind?
SN72 nägi ATL hinda summas 1.25 USD.
Milline on SN72 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN72 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN72 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN72 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN72 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:59:38 (UTC+8)

