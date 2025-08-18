Mis on Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Streamr XDATA (XDATA) allikas Ametlik veebisait

Streamr XDATA hinna ennustus (USD)

Kui palju on Streamr XDATA (XDATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Streamr XDATA (XDATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Streamr XDATA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Streamr XDATA hinna ennustust kohe!

XDATA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Streamr XDATA (XDATA) tokenoomika

Streamr XDATA (XDATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XDATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Streamr XDATA (XDATA) kohta Kui palju on Streamr XDATA (XDATA) tänapäeval väärt? Reaalajas XDATA hind USD on 0.01618284 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XDATA/USD hind? $ 0.01618284 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XDATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Streamr XDATA turukapitalisatsioon? XDATA turukapitalisatsioon on $ 11.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XDATA ringlev varu? XDATA ringlev varu on 697.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XDATA (ATH) hind? XDATA saavutab ATH hinna summas 0.454557 USD . Mis oli kõigi aegade XDATA madalaim (ATL) hind? XDATA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XDATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XDATA kauplemismaht on -- USD . Kas XDATA sel aastal kõrgemale ka suundub? XDATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XDATA hinna ennustust

Streamr XDATA (XDATA) Olulised valdkonna uudised