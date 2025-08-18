Mis on Streamr (DATA)

Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Streamr (DATA) kohta Kui palju on Streamr (DATA) tänapäeval väärt? Reaalajas DATA hind USD on 0.01573249 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DATA/USD hind? $ 0.01573249 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Streamr turukapitalisatsioon? DATA turukapitalisatsioon on $ 12.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DATA ringlev varu? DATA ringlev varu on 767.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DATA (ATH) hind? DATA saavutab ATH hinna summas 0.209972 USD . Mis oli kõigi aegade DATA madalaim (ATL) hind? DATA nägi ATL hinda summas 0.0117923 USD . Milline on DATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DATA kauplemismaht on -- USD . Kas DATA sel aastal kõrgemale ka suundub? DATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DATA hinna ennustust

