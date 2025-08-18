Rohkem infot DATA

Streamr hind (DATA)

1 DATA/USD reaalajas hind:

$0.01566084
-6.70%1D
Streamr (DATA) reaalajas hinnagraafik
Streamr (DATA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0157344
24 h madal
$ 0.01706251
24 h kõrge

$ 0.0157344
$ 0.01706251
$ 0.209972
$ 0.0117923
-1.65%

-6.08%

-8.75%

-8.75%

Streamr (DATA) reaalajas hind on $0.01573249. Viimase 24 tunni jooksul DATA kaubeldud madalaim $ 0.0157344 ja kõrgeim $ 0.01706251 näitab aktiivset turu volatiivsust. DATAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.209972 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0117923.

Lüliajalise tootluse osas on DATA muutunud -1.65% viimase tunni jooksul, -6.08% 24 tunni vältel -8.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Streamr (DATA) – turuteave

$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M

$ 15.74M
$ 15.74M$ 15.74M

767.12M
767.12M 767.12M

1,000,541,714.0
1,000,541,714.0 1,000,541,714.0

Streamr praegune turukapitalisatsioon on $ 12.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DATA ringlev varu on 767.12M, mille koguvaru on 1000541714.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.74M.

Streamr (DATA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Streamr ja USD hinnamuutus $ -0.00101947953393066.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Streamr ja USD hinnamuutus $ -0.0024635584.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Streamr ja USD hinnamuutus $ +0.0042800128.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Streamr ja USD hinnamuutus $ -0.001845888470162775.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00101947953393066-6.08%
30 päeva$ -0.0024635584-15.65%
60 päeva$ +0.0042800128+27.20%
90 päeva$ -0.001845888470162775-10.50%

Mis on Streamr (DATA)

Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Streamr (DATA) allikas

Ametlik veebisait

Streamr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Streamr (DATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Streamr (DATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Streamr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Streamr hinna ennustust kohe!

DATA kohalike valuutade suhtes

Streamr (DATA) tokenoomika

Streamr (DATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Streamr (DATA) kohta

Kui palju on Streamr (DATA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DATA hind USD on 0.01573249 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DATA/USD hind?
Praegune hind DATA/USD on $ 0.01573249. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Streamr turukapitalisatsioon?
DATA turukapitalisatsioon on $ 12.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DATA ringlev varu?
DATA ringlev varu on 767.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DATA (ATH) hind?
DATA saavutab ATH hinna summas 0.209972 USD.
Mis oli kõigi aegade DATA madalaim (ATL) hind?
DATA nägi ATL hinda summas 0.0117923 USD.
Milline on DATA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DATA kauplemismaht on -- USD.
Kas DATA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DATA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.