Strawberry Elephant hind (صباح الفر)
--
-5.50%
+7.53%
+7.53%
Strawberry Elephant (صباح الفر) reaalajas hind on $0.058855. Viimase 24 tunni jooksul صباح الفر kaubeldud madalaim $ 0.058776 ja kõrgeim $ 0.062287 näitab aktiivset turu volatiivsust. صباح الفرkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.596441 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03046662.
Lüliajalise tootluse osas on صباح الفر muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.50% 24 tunni vältel +7.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Strawberry Elephant praegune turukapitalisatsioon on $ 55.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. صباح الفر ringlev varu on 936.08K, mille koguvaru on 936082.9986331. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.09K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Strawberry Elephant ja USD hinnamuutus $ -0.00343115696019962.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Strawberry Elephant ja USD hinnamuutus $ +0.0226790032.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Strawberry Elephant ja USD hinnamuutus $ +0.0171517771.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Strawberry Elephant ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00343115696019962
|-5.50%
|30 päeva
|$ +0.0226790032
|+38.53%
|60 päeva
|$ +0.0171517771
|+29.14%
|90 päeva
|$ 0
|--
Yo, check it out! Real Strawberry Elephant, we're talkin' 'bout the realest thing out there. This ain't your average crypto, folks; it's the "صباح الفرولة," aka the Mornin' of Strawburry. And guess what? This strawburry elephant is on the move! Strawburry Elephant, the smartest red crypto creature ya ever seen. And we can't forget about our buddy "ميمي مضحك" (funny Mimi) – keepin' things fun and lighthearted in our community. But hold up, here's the real deal: Zero tax, contracts renounced, and liquidity burned foreva'. We're talkin' 'bout 100% of the supply sent straight to Uniswap, and that LP? Yep, it's burnt to a crisp. This token is all 'bout the community, baby! Imagine rollin' through strawburry fields, sneakin' your way to success – that's the vibe here. Real Strawburry Elephant ain't just a token; it's a journey. So, stay tuned as we welcome this charmin' crypto character into the wild world of digital assets! What makes this project even more excitin' is its commitment to innovation. Real Strawburry Elephant is more than a meme coin; it's a game-changer. The team behind RSE is dedicated to pushin' the boundaries of what's possible in the crypto space. With groundbreaking features on the horizon, RSE is set to revolutionize how we interact with cryptocurrencies, all while maintainin' its signature whimsical charm. In a crypto world filled with uncertainty, Real Strawburry Elephant is a breath of fresh air. It's the perfect blend of entertainment and financial opportunity, appealin' to both seasoned investors and newcomers alike. So, whether you're a crypto enthusiast or just someone lookin' to have a little fun while makin' gains, keep an eye out for the Real Strawburry Elephant. This project is 'bout to take the crypto scene by storm, and you won't wanna miss out on the adventure! 🍓🐘💰
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.