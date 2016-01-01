Stratis (STRAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stratis (STRAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stratis (STRAX) teave Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure. The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++. The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin. Ametlik veebisait: http://stratisplatform.com/ Ostke STRAX kohe!

Stratis (STRAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stratis (STRAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.99M $ 87.99M $ 87.99M Koguvaru: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B Ringlev varu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.29M $ 91.29M $ 91.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 22.77 $ 22.77 $ 22.77 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0114071 $ 0.0114071 $ 0.0114071 Praegune hind: $ 0.04409183 $ 0.04409183 $ 0.04409183 Lisateave Stratis (STRAX) hinna kohta

Stratis (STRAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stratis (STRAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STRAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STRAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STRAX tokeni tokenoomikat, avastage STRAX tokeni reaalajas hinda!

STRAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STRAX võiks suunduda? Meie STRAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STRAX tokeni hinna ennustust kohe!

