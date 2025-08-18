Rohkem infot STRAX

Stratis hind (STRAX)

1 STRAX/USD reaalajas hind:

$0,04849316
$0,04849316
+1,90%1D
Stratis (STRAX) reaalajas hinnagraafik
Stratis (STRAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+2,80%

+1,91%

-0,57%

-0,57%

Stratis (STRAX) reaalajas hind on $0,04849314. Viimase 24 tunni jooksul STRAX kaubeldud madalaim $ 0,04717199 ja kõrgeim $ 0,04944326 näitab aktiivset turu volatiivsust. STRAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22,77 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,0114071.

Lüliajalise tootluse osas on STRAX muutunud +2,80% viimase tunni jooksul, +1,91% 24 tunni vältel -0,57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stratis (STRAX) – turuteave

Stratis praegune turukapitalisatsioon on $ 96,46M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STRAX ringlev varu on 2,00B, mille koguvaru on 2071742466.2818. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100,08M.

Stratis (STRAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stratis ja USD hinnamuutus $ +0,00090809.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stratis ja USD hinnamuutus $ -0,0032029185.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stratis ja USD hinnamuutus $ +0,0066526817.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stratis ja USD hinnamuutus $ -0,00274841072494225.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0,00090809+1,91%
30 päeva$ -0,0032029185-6,60%
60 päeva$ +0,0066526817+13,72%
90 päeva$ -0,00274841072494225-5,36%

Mis on Stratis (STRAX)

Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure. The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++. The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stratis (STRAX) allikas

Ametlik veebisait

Stratis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stratis (STRAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stratis (STRAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stratis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stratis hinna ennustust kohe!

STRAX kohalike valuutade suhtes

Stratis (STRAX) tokenoomika

Stratis (STRAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STRAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stratis (STRAX) kohta

Kui palju on Stratis (STRAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas STRAX hind USD on 0,04849314 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STRAX/USD hind?
Praegune hind STRAX/USD on $ 0,04849314. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stratis turukapitalisatsioon?
STRAX turukapitalisatsioon on $ 96,46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STRAX ringlev varu?
STRAX ringlev varu on 2,00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STRAX (ATH) hind?
STRAX saavutab ATH hinna summas 22,77 USD.
Mis oli kõigi aegade STRAX madalaim (ATL) hind?
STRAX nägi ATL hinda summas 0,0114071 USD.
Milline on STRAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STRAX kauplemismaht on -- USD.
Kas STRAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
STRAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STRAX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.