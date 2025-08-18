Rohkem infot SSR

Strategic Solana Reserve hind (SSR)

1 SSR/USD reaalajas hind:

$0.00375341
$0.00375341$0.00375341
-4.60%1D
Strategic Solana Reserve (SSR) reaalajas hinnagraafik
Strategic Solana Reserve (SSR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00371921
$ 0.00371921$ 0.00371921
24 h madal
$ 0.00400665
$ 0.00400665$ 0.00400665
24 h kõrge

$ 0.00371921
$ 0.00371921$ 0.00371921

$ 0.00400665
$ 0.00400665$ 0.00400665

$ 0.00738126
$ 0.00738126$ 0.00738126

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-5.23%

+0.75%

+0.75%

Strategic Solana Reserve (SSR) reaalajas hind on $0.00375286. Viimase 24 tunni jooksul SSR kaubeldud madalaim $ 0.00371921 ja kõrgeim $ 0.00400665 näitab aktiivset turu volatiivsust. SSRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00738126 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SSR muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -5.23% 24 tunni vältel +0.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Strategic Solana Reserve (SSR) – turuteave

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

--
----

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Strategic Solana Reserve praegune turukapitalisatsioon on $ 3.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SSR ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.75M.

Strategic Solana Reserve (SSR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Strategic Solana Reserve ja USD hinnamuutus $ -0.000207146640271907.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Strategic Solana Reserve ja USD hinnamuutus $ -0.0016019597.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Strategic Solana Reserve ja USD hinnamuutus $ +0.0002881509.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Strategic Solana Reserve ja USD hinnamuutus $ +0.0031094044373159474.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000207146640271907-5.23%
30 päeva$ -0.0016019597-42.68%
60 päeva$ +0.0002881509+7.68%
90 päeva$ +0.0031094044373159474+483.24%

Mis on Strategic Solana Reserve (SSR)

$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Strategic Solana Reserve (SSR) allikas

Strategic Solana Reserve hinna ennustus (USD)

Kui palju on Strategic Solana Reserve (SSR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Strategic Solana Reserve (SSR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Strategic Solana Reserve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Strategic Solana Reserve hinna ennustust kohe!

SSR kohalike valuutade suhtes

Strategic Solana Reserve (SSR) tokenoomika

Strategic Solana Reserve (SSR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SSR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Strategic Solana Reserve (SSR) kohta

Kui palju on Strategic Solana Reserve (SSR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SSR hind USD on 0.00375286 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SSR/USD hind?
Praegune hind SSR/USD on $ 0.00375286. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Strategic Solana Reserve turukapitalisatsioon?
SSR turukapitalisatsioon on $ 3.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SSR ringlev varu?
SSR ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SSR (ATH) hind?
SSR saavutab ATH hinna summas 0.00738126 USD.
Mis oli kõigi aegade SSR madalaim (ATL) hind?
SSR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SSR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SSR kauplemismaht on -- USD.
Kas SSR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SSR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SSR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.