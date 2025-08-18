Mis on Strategic Meme Reserve (SMR)

The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Strategic Meme Reserve (SMR) allikas Ametlik veebisait

Strategic Meme Reserve hinna ennustus (USD)

Kui palju on Strategic Meme Reserve (SMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Strategic Meme Reserve (SMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Strategic Meme Reserve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Strategic Meme Reserve hinna ennustust kohe!

SMR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Strategic Meme Reserve (SMR) tokenoomika

Strategic Meme Reserve (SMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Strategic Meme Reserve (SMR) kohta Kui palju on Strategic Meme Reserve (SMR) tänapäeval väärt? Reaalajas SMR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Strategic Meme Reserve turukapitalisatsioon? SMR turukapitalisatsioon on $ 113.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMR ringlev varu? SMR ringlev varu on 999.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMR (ATH) hind? SMR saavutab ATH hinna summas 0.00147563 USD . Mis oli kõigi aegade SMR madalaim (ATL) hind? SMR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SMR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMR kauplemismaht on -- USD . Kas SMR sel aastal kõrgemale ka suundub? SMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMR hinna ennustust

Strategic Meme Reserve (SMR) Olulised valdkonna uudised