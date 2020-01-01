Store of Value (VAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Store of Value (VAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Store of Value (VAL) teave Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time. Ametlik veebisait: https://valmeme.com Valge raamat: https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto Ostke VAL kohe!

Store of Value (VAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Store of Value (VAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 150.68K $ 150.68K $ 150.68K Koguvaru: $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M Ringlev varu: $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 150.68K $ 150.68K $ 150.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00191817 $ 0.00191817 $ 0.00191817 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015043 $ 0.00015043 $ 0.00015043 Lisateave Store of Value (VAL) hinna kohta

Store of Value (VAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Store of Value (VAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAL tokeni tokenoomikat, avastage VAL tokeni reaalajas hinda!

VAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAL võiks suunduda? Meie VAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAL tokeni hinna ennustust kohe!

