Store of Value hind (VAL)
Store of Value (VAL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VAL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00191817 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on VAL muutunud +2.64% viimase tunni jooksul, +2.78% 24 tunni vältel +2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Store of Value praegune turukapitalisatsioon on $ 160.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VAL ringlev varu on 984.93M, mille koguvaru on 984926083.943625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.61K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+2.78%
|30 päeva
|$ 0
|+7.07%
|60 päeva
|$ 0
|-3.16%
|90 päeva
|$ 0
|--
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
