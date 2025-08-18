Rohkem infot VAL

Store of Value hind (VAL)

1 VAL/USD reaalajas hind:

$0.00016117
$0.00016117
+1.30%1D
Store of Value (VAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:43:43 (UTC+8)

Store of Value (VAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00191817
$ 0.00191817$ 0.00191817

+2.64%

+2.78%

+2.60%

+2.60%

Store of Value (VAL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VAL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00191817 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VAL muutunud +2.64% viimase tunni jooksul, +2.78% 24 tunni vältel +2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Store of Value (VAL) – turuteave

--
----

Store of Value praegune turukapitalisatsioon on $ 160.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VAL ringlev varu on 984.93M, mille koguvaru on 984926083.943625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.61K.

Store of Value (VAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Store of Value ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.78%
30 päeva$ 0+7.07%
60 päeva$ 0-3.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Store of Value (VAL)

Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Store of Value (VAL) allikas

Ametlik veebisait

Store of Value hinna ennustus (USD)

Kui palju on Store of Value (VAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Store of Value (VAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Store of Value nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Store of Value hinna ennustust kohe!

VAL kohalike valuutade suhtes

Store of Value (VAL) tokenoomika

Store of Value (VAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Store of Value (VAL) kohta

Kui palju on Store of Value (VAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas VAL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VAL/USD hind?
Praegune hind VAL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Store of Value turukapitalisatsioon?
VAL turukapitalisatsioon on $ 160.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VAL ringlev varu?
VAL ringlev varu on 984.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAL (ATH) hind?
VAL saavutab ATH hinna summas 0.00191817 USD.
Mis oli kõigi aegade VAL madalaim (ATL) hind?
VAL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VAL kauplemismaht on -- USD.
Kas VAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
VAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VAL hinna ennustust.
