Rohkem infot SN26

SN26 Hinnainfo

SN26 Ametlik veebisait

SN26 Tokenoomika

SN26 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Storb logo

Storb hind (SN26)

Loendis mitteolevad

1 SN26/USD reaalajas hind:

$0.968623
$0.968623$0.968623
+14.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Storb (SN26) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:05:58 (UTC+8)

Storb (SN26) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.843013
$ 0.843013$ 0.843013
24 h madal
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 h kõrge

$ 0.843013
$ 0.843013$ 0.843013

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

$ 0.683804
$ 0.683804$ 0.683804

-0.99%

+14.03%

+5.20%

+5.20%

Storb (SN26) reaalajas hind on $0.96857. Viimase 24 tunni jooksul SN26 kaubeldud madalaim $ 0.843013 ja kõrgeim $ 1.16 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN26kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.683804.

Lüliajalise tootluse osas on SN26 muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, +14.03% 24 tunni vältel +5.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Storb (SN26) – turuteave

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

--
----

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

2.09M
2.09M 2.09M

2,085,982.900475024
2,085,982.900475024 2,085,982.900475024

Storb praegune turukapitalisatsioon on $ 2.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN26 ringlev varu on 2.09M, mille koguvaru on 2085982.900475024. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.02M.

Storb (SN26) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Storb ja USD hinnamuutus $ +0.119176.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Storb ja USD hinnamuutus $ -0.0536474457.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Storb ja USD hinnamuutus $ -0.1757661073.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Storb ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.119176+14.03%
30 päeva$ -0.0536474457-5.53%
60 päeva$ -0.1757661073-18.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Storb (SN26)

An object storage subnet on the Bittensor network

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Storb (SN26) allikas

Ametlik veebisait

Storb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Storb (SN26) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Storb (SN26) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Storb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Storb hinna ennustust kohe!

SN26 kohalike valuutade suhtes

Storb (SN26) tokenoomika

Storb (SN26) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN26 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Storb (SN26) kohta

Kui palju on Storb (SN26) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN26 hind USD on 0.96857 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN26/USD hind?
Praegune hind SN26/USD on $ 0.96857. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Storb turukapitalisatsioon?
SN26 turukapitalisatsioon on $ 2.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN26 ringlev varu?
SN26 ringlev varu on 2.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN26 (ATH) hind?
SN26 saavutab ATH hinna summas 1.7 USD.
Mis oli kõigi aegade SN26 madalaim (ATL) hind?
SN26 nägi ATL hinda summas 0.683804 USD.
Milline on SN26 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN26 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN26 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN26 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN26 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:05:58 (UTC+8)

Storb (SN26) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.