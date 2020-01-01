Stooges (STOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stooges (STOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stooges (STOG) teave Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share! Ametlik veebisait: http://stooges.io/ Valge raamat: https://docs.stooges.io/ Ostke STOG kohe!

Stooges (STOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stooges (STOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 329.36K $ 329.36K $ 329.36K Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 329.36K $ 329.36K $ 329.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00120332 $ 0.00120332 $ 0.00120332 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010979 $ 0.00010979 $ 0.00010979 Lisateave Stooges (STOG) hinna kohta

Stooges (STOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stooges (STOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STOG tokeni tokenoomikat, avastage STOG tokeni reaalajas hinda!

STOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STOG võiks suunduda? Meie STOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STOG tokeni hinna ennustust kohe!

