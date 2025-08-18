Rohkem infot STOG

Stooges hind (STOG)

1 STOG/USD reaalajas hind:

$0.00011671
$0.00011671$0.00011671
-0.50%1D
Stooges (STOG) reaalajas hinnagraafik
Stooges (STOG) hinna teave (USD)

Stooges (STOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00120332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +4.01% viimase 7 päeva jooksul.

Stooges (STOG) – turuteave

Stooges praegune turukapitalisatsioon on $ 350.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STOG ringlev varu on 3.00B, mille koguvaru on 2999997635.87. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 350.12K.

Stooges (STOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stooges ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stooges ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stooges ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stooges ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.53%
30 päeva$ 0+7.82%
60 päeva$ 0+28.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Stooges (STOG)

Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Stooges hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stooges (STOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stooges (STOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stooges nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stooges hinna ennustust kohe!

STOG kohalike valuutade suhtes

Stooges (STOG) tokenoomika

Stooges (STOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stooges (STOG) kohta

Kui palju on Stooges (STOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas STOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STOG/USD hind?
Praegune hind STOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stooges turukapitalisatsioon?
STOG turukapitalisatsioon on $ 350.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STOG ringlev varu?
STOG ringlev varu on 3.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STOG (ATH) hind?
STOG saavutab ATH hinna summas 0.00120332 USD.
Mis oli kõigi aegade STOG madalaim (ATL) hind?
STOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STOG kauplemismaht on -- USD.
Kas STOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
STOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STOG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.