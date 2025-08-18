Rohkem infot STON

1 STON/USD reaalajas hind:

$0.82169
0.00%1D
STON (STON) reaalajas hinnagraafik
STON (STON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.813123
24 h madal
$ 0.82757
24 h kõrge

$ 0.813123
$ 0.82757
$ 32.82
$ 0.67712
+0.39%

-0.02%

-2.68%

-2.68%

STON (STON) reaalajas hind on $0.821697. Viimase 24 tunni jooksul STON kaubeldud madalaim $ 0.813123 ja kõrgeim $ 0.82757 näitab aktiivset turu volatiivsust. STONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 32.82 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.67712.

Lüliajalise tootluse osas on STON muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -2.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STON (STON) – turuteave

$ 28.77M
--
$ 82.17M
35.01M
99,999,999.0
STON praegune turukapitalisatsioon on $ 28.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STON ringlev varu on 35.01M, mille koguvaru on 99999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.17M.

STON (STON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse STON ja USD hinnamuutus $ -0.0002151143255191.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse STON ja USD hinnamuutus $ +0.0476533314.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse STON ja USD hinnamuutus $ -0.1550531556.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse STON ja USD hinnamuutus $ -0.9452570748908503.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002151143255191-0.02%
30 päeva$ +0.0476533314+5.80%
60 päeva$ -0.1550531556-18.86%
90 päeva$ -0.9452570748908503-53.49%

Mis on STON (STON)

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

Üksuse STON (STON) allikas

Ametlik veebisait

STON hinna ennustus (USD)

Kui palju on STON (STON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STON (STON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STON hinna ennustust kohe!

STON kohalike valuutade suhtes

STON (STON) tokenoomika

STON (STON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STON (STON) kohta

Kui palju on STON (STON) tänapäeval väärt?
Reaalajas STON hind USD on 0.821697 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STON/USD hind?
Praegune hind STON/USD on $ 0.821697. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STON turukapitalisatsioon?
STON turukapitalisatsioon on $ 28.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STON ringlev varu?
STON ringlev varu on 35.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STON (ATH) hind?
STON saavutab ATH hinna summas 32.82 USD.
Mis oli kõigi aegade STON madalaim (ATL) hind?
STON nägi ATL hinda summas 0.67712 USD.
Milline on STON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STON kauplemismaht on -- USD.
Kas STON sel aastal kõrgemale ka suundub?
STON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STON hinna ennustust.
