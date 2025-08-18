Rohkem infot STK

Stockify hind (STK)

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Stockify (STK) reaalajas hinnagraafik
Stockify (STK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

+12.98%

-8.54%

-8.54%

Stockify (STK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STK muutunud -1.83% viimase tunni jooksul, +12.98% 24 tunni vältel -8.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stockify (STK) – turuteave

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

--
----

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

999.45M
999.45M 999.45M

999,452,873.435682
999,452,873.435682 999,452,873.435682

Stockify praegune turukapitalisatsioon on $ 55.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STK ringlev varu on 999.45M, mille koguvaru on 999452873.435682. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.77K.

Stockify (STK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stockify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stockify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stockify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stockify ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+12.98%
30 päeva$ 0-29.89%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Stockify (STK) allikas

Ametlik veebisait

Stockify hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stockify (STK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stockify (STK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stockify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stockify hinna ennustust kohe!

STK kohalike valuutade suhtes

Stockify (STK) tokenoomika

Stockify (STK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stockify (STK) kohta

Kui palju on Stockify (STK) tänapäeval väärt?
Reaalajas STK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STK/USD hind?
Praegune hind STK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stockify turukapitalisatsioon?
STK turukapitalisatsioon on $ 55.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STK ringlev varu?
STK ringlev varu on 999.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STK (ATH) hind?
STK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade STK madalaim (ATL) hind?
STK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STK kauplemismaht on -- USD.
Kas STK sel aastal kõrgemale ka suundub?
STK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.