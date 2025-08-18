Mis on Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

Kui palju on Stockify (STK) tänapäeval väärt? Reaalajas STK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STK/USD hind? $ 0 . Milline on Stockify turukapitalisatsioon? STK turukapitalisatsioon on $ 55.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STK ringlev varu? STK ringlev varu on 999.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STK (ATH) hind? STK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade STK madalaim (ATL) hind? STK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STK kauplemismaht on -- USD .

