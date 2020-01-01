Stink Coin (STINKCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stink Coin (STINKCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stink Coin (STINKCOIN) teave Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Ametlik veebisait: https://www.stinkcoin.dev Ostke STINKCOIN kohe!

Stink Coin (STINKCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stink Coin (STINKCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.96K $ 20.96K $ 20.96K Koguvaru: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Ringlev varu: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.96K $ 20.96K $ 20.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Stink Coin (STINKCOIN) hinna kohta

Stink Coin (STINKCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stink Coin (STINKCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STINKCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STINKCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STINKCOIN tokeni tokenoomikat, avastage STINKCOIN tokeni reaalajas hinda!

