Mis on Stink Coin (STINKCOIN)

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stink Coin (STINKCOIN) allikas Ametlik veebisait

Stink Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stink Coin (STINKCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stink Coin (STINKCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stink Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stink Coin hinna ennustust kohe!

STINKCOIN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Stink Coin (STINKCOIN) tokenoomika

Stink Coin (STINKCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STINKCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stink Coin (STINKCOIN) kohta Kui palju on Stink Coin (STINKCOIN) tänapäeval väärt? Reaalajas STINKCOIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STINKCOIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STINKCOIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stink Coin turukapitalisatsioon? STINKCOIN turukapitalisatsioon on $ 19.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STINKCOIN ringlev varu? STINKCOIN ringlev varu on 999.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STINKCOIN (ATH) hind? STINKCOIN saavutab ATH hinna summas 0.0068694 USD . Mis oli kõigi aegade STINKCOIN madalaim (ATL) hind? STINKCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STINKCOIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STINKCOIN kauplemismaht on -- USD . Kas STINKCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub? STINKCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STINKCOIN hinna ennustust

Stink Coin (STINKCOIN) Olulised valdkonna uudised