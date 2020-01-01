STIMA (STIMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STIMA (STIMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STIMA (STIMA) teave STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform. Ametlik veebisait: https://stima.io/ Ostke STIMA kohe!

STIMA (STIMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STIMA (STIMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Koguvaru: $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M Ringlev varu: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.88M $ 31.88M $ 31.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 190.29 $ 190.29 $ 190.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.749818 $ 0.749818 $ 0.749818 Praegune hind: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lisateave STIMA (STIMA) hinna kohta

STIMA (STIMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STIMA (STIMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STIMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STIMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STIMA tokeni tokenoomikat, avastage STIMA tokeni reaalajas hinda!

