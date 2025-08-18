Rohkem infot STIMA

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
STIMA (STIMA) reaalajas hinnagraafik
STIMA (STIMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 190.29
$ 190.29$ 190.29

$ 0.749818
$ 0.749818$ 0.749818

--

--

0.00%

0.00%

STIMA (STIMA) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul STIMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 190.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.749818.

Lüliajalise tootluse osas on STIMA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STIMA (STIMA) – turuteave

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

--
----

$ 31.88M
$ 31.88M$ 31.88M

3.19M
3.19M 3.19M

31,868,640.0
31,868,640.0 31,868,640.0

STIMA praegune turukapitalisatsioon on $ 3.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STIMA ringlev varu on 3.19M, mille koguvaru on 31868640.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.88M.

STIMA (STIMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse STIMA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse STIMA ja USD hinnamuutus $ -0.0005741000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse STIMA ja USD hinnamuutus $ -0.0008929000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse STIMA ja USD hinnamuutus $ -0.0025475904466694.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0005741000-0.05%
60 päeva$ -0.0008929000-0.08%
90 päeva$ -0.0025475904466694-0.25%

Mis on STIMA (STIMA)

STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse STIMA (STIMA) allikas

STIMA hinna ennustus (USD)

Kui palju on STIMA (STIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STIMA (STIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STIMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STIMA hinna ennustust kohe!

STIMA kohalike valuutade suhtes

STIMA (STIMA) tokenoomika

STIMA (STIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STIMA (STIMA) kohta

Kui palju on STIMA (STIMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas STIMA hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STIMA/USD hind?
Praegune hind STIMA/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STIMA turukapitalisatsioon?
STIMA turukapitalisatsioon on $ 3.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STIMA ringlev varu?
STIMA ringlev varu on 3.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STIMA (ATH) hind?
STIMA saavutab ATH hinna summas 190.29 USD.
Mis oli kõigi aegade STIMA madalaim (ATL) hind?
STIMA nägi ATL hinda summas 0.749818 USD.
Milline on STIMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STIMA kauplemismaht on -- USD.
Kas STIMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
STIMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STIMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:59:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.