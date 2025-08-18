STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00567056 $ 0.00567056 $ 0.00567056 24 h madal $ 0.00588464 $ 0.00588464 $ 0.00588464 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00567056$ 0.00567056 $ 0.00567056 24 h kõrge $ 0.00588464$ 0.00588464 $ 0.00588464 Kõigi aegade kõrgeim $ 8.51$ 8.51 $ 8.51 Madalaim hind $ 0.00567897$ 0.00567897 $ 0.00567897 Hinnamuutus (1 h) +0.17% Hinnamuutus (1 p) -2.37% Hinnamuutus (7 p) -4.94% Hinnamuutus (7 p) -4.94%

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) reaalajas hind on $0.00570229. Viimase 24 tunni jooksul GST-SOL kaubeldud madalaim $ 0.00567056 ja kõrgeim $ 0.00588464 näitab aktiivset turu volatiivsust. GST-SOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00567897.

Lüliajalise tootluse osas on GST-SOL muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -2.37% 24 tunni vältel -4.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Ringlev varu 1.15B 1.15B 1.15B Koguvaru 1,157,161,857.0 1,157,161,857.0 1,157,161,857.0

STEPN Green Satoshi Token on Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 6.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GST-SOL ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 1157161857.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.59M.