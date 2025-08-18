STEPN Green Satoshi Token on Solana hind (GST-SOL)
STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) reaalajas hind on $0.00570229. Viimase 24 tunni jooksul GST-SOL kaubeldud madalaim $ 0.00567056 ja kõrgeim $ 0.00588464 näitab aktiivset turu volatiivsust. GST-SOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00567897.
Lüliajalise tootluse osas on GST-SOL muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -2.37% 24 tunni vältel -4.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STEPN Green Satoshi Token on Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 6.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GST-SOL ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 1157161857.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.59M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on Solana ja USD hinnamuutus $ -0.000138761251175735.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on Solana ja USD hinnamuutus $ -0.0010185418.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on Solana ja USD hinnamuutus $ -0.0005808135.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on Solana ja USD hinnamuutus $ -0.002845285632532863.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000138761251175735
|-2.37%
|30 päeva
|$ -0.0010185418
|-17.86%
|60 päeva
|$ -0.0005808135
|-10.18%
|90 päeva
|$ -0.002845285632532863
|-33.28%
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.