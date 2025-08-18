Rohkem infot GST-ETH

STEPN Green Satoshi Token on ETH logo

STEPN Green Satoshi Token on ETH hind (GST-ETH)

Loendis mitteolevad

1 GST-ETH/USD reaalajas hind:

$0.01153074
$0.01153074$0.01153074
0.00%1D
mexc
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) reaalajas hinnagraafik
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.48
$ 9.48$ 9.48

$ 0.00694626
$ 0.00694626$ 0.00694626

--

--

-5.42%

-5.42%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) reaalajas hind on $0.01153074. Viimase 24 tunni jooksul GST-ETH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GST-ETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00694626.

Lüliajalise tootluse osas on GST-ETH muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) – turuteave

$ 972.42K
$ 972.42K$ 972.42K

--
----

$ 972.42K
$ 972.42K$ 972.42K

84.33M
84.33M 84.33M

84,333,163.69
84,333,163.69 84,333,163.69

STEPN Green Satoshi Token on ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 972.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GST-ETH ringlev varu on 84.33M, mille koguvaru on 84333163.69. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 972.42K.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on ETH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on ETH ja USD hinnamuutus $ +0.0038885702.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on ETH ja USD hinnamuutus $ -0.0022825710.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse STEPN Green Satoshi Token on ETH ja USD hinnamuutus $ +0.001017077503005223.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0038885702+33.72%
60 päeva$ -0.0022825710-19.79%
90 päeva$ +0.001017077503005223+9.67%

Mis on STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) allikas

Ametlik veebisait

STEPN Green Satoshi Token on ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STEPN Green Satoshi Token on ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STEPN Green Satoshi Token on ETH hinna ennustust kohe!

GST-ETH kohalike valuutade suhtes

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) tokenoomika

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GST-ETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) kohta

Kui palju on STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas GST-ETH hind USD on 0.01153074 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GST-ETH/USD hind?
Praegune hind GST-ETH/USD on $ 0.01153074. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STEPN Green Satoshi Token on ETH turukapitalisatsioon?
GST-ETH turukapitalisatsioon on $ 972.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GST-ETH ringlev varu?
GST-ETH ringlev varu on 84.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GST-ETH (ATH) hind?
GST-ETH saavutab ATH hinna summas 9.48 USD.
Mis oli kõigi aegade GST-ETH madalaim (ATL) hind?
GST-ETH nägi ATL hinda summas 0.00694626 USD.
Milline on GST-ETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GST-ETH kauplemismaht on -- USD.
Kas GST-ETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
GST-ETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GST-ETH hinna ennustust.
