STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 Madalaim hind $ 0.00694626$ 0.00694626 $ 0.00694626 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -- Hinnamuutus (7 p) -5.42% Hinnamuutus (7 p) -5.42%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) reaalajas hind on $0.01153074. Viimase 24 tunni jooksul GST-ETH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GST-ETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00694626.

Lüliajalise tootluse osas on GST-ETH muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 972.42K$ 972.42K $ 972.42K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 972.42K$ 972.42K $ 972.42K Ringlev varu 84.33M 84.33M 84.33M Koguvaru 84,333,163.69 84,333,163.69 84,333,163.69

STEPN Green Satoshi Token on ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 972.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GST-ETH ringlev varu on 84.33M, mille koguvaru on 84333163.69. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 972.42K.